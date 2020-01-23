‘Erdoğan’dan 29 kez randevu istedim ama cevap alamadım’

Yüksek Hızlı Tren hattının Bolu’dan geçmesi için Erdoğan ile görüşmek istediğini belirten Tanju Özcan, aldıkları tek yanıtın “Biz sizi ararız” olduğunu kaydetti. Özcan, şöyle dedi:

* Ankara-İstanbul arasındaki Yüksek Hızlı Tren güzergahına Bolu’nun dahil edilmesini istiyoruz. Son bir ayda 27 kez sözlü 2 kez de yazılı olarak randevu talep ettik. Erdoğan bizi dinlerse, haklı olduğumuzu görecektir. Gerekirse Ankara’ya kadar yürüyeceğim. Bu proje Bolu’nun kalkınması açısından büyük önem arz etmektedir. Böylelikle 5 milyon liralık bir geri dönüş sağlanacaktır.”

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Erdoğan ile görüşmek istemiş ancak yanıt alamamıştı.