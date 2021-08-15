Erdoğan’dan 3 gün arayla 2 farklı göçmen açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 gün önce katıldığı bir televizyon programında “Ülkemizde sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını, bu da söz konusu değil” demişti. Bugünkü açıklamasında ise Erdoğan, “Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın iki farklı açıklamasına ardı ardına tepkiler geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 gün önce katıldığı bir televizyon programında kendisine Afganistan’dan Türkiye’ye yaşanan göçlerin sorulması üzerine “Türkiye yolgeçen hanı değildir. Yani bütün bunları biz ölçüyoruz, biçiyoruz adımımızı da ona göre atıyoruz. Ülkemizde sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını, bu da söz konusu değil. Biz bu duvarları boşuna mı yapıyoruz? Bu surları şu anda boşuna mı örüyoruz? Yoğun bir şekilde, üstelik bütün gözetleme kulelerine varıncaya kadar. Yapmakta olduğumuz surlarda bunların hepsi var” ifadelerini kullanmıştı.

3 GÜN SONRA FARKLI AÇIKLAMA

Türkiye’nin Taliban sorununa karşı resmi müzakereler yürüttüğü Pakistan’ın Cumhurbaşkanı Arif Alvi’nin de katıldığı bugünkü törende konuşan Erdoğan, “Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan’a da barışın istikrarın gelmesi için de Pakistan’a hayati görevler düşüyor. Yeni bir göç dalgası ve çatışmaların şiddetlenmesi karşısında bu şekilde ancak mücadele edilebilir. Giderek yoğunlaşan ve İran üzerinden gelen bir Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız. Bunu önlemek için de Pakistan’la işbirliğini arttırarak sürdürmemiz gerekiyor” dedi.

KILIÇDAROĞLU: SABAH BAŞKA AKŞAM BAŞKA KONUŞUYORSUN

Erdoğan’ın 3 gün arayla yaptığı 2 farklı açıklama tepki çekti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

*Erdoğan bugün “Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız” demiş.

*Erdoğan, sana soruyorum: 2.400 km ötedeki sığınmacı nasıl bizi tehdit ediyor? Hani hükümetin sınırlarımıza hakimdi? Yoksa değil mi? Olmadığını ve kasten oldurmadığını biliyoruz. Çünkü her gün düzensiz yeni sığınmacılarla karşı karşıya kalıyoruz. Sonra da senin anlattıklarınla…

*“Yol geçen hanı” mı Türkiye Erdoğan? Sınırı koruyamadığını, Biden’a verdiğin sözü yerine getirdiğini itiraf ediyorsun. Bunca sığınmacıyı bu topraklar kabul edemez. Kapalı kapılar ardında hangi taahhütlerde bulunduğunu söyle artık millete. Yine mi mal varlığınla tehdit edildin!

*Sabah başka akşam başka konuşuyorsun, aldığın talimata göre görüşün değişiyor. Bahçeli’nin ise hiç sesinin çıkmaması sığınmacıları kabul ettiğinin itirafıdır. Erdoğan’ın her söylediğini emir komuta zinciri içinde yerine getiriyor, sonra da “en milliyetçi benim” diye geçiniyor.

*Son olarak MHP’ye gönül vermiş, vatansever insanlarımıza seslenmek istiyorum: Bu olanları ülkemize reva gören MHP yönetimine ses çıkarmayacak mısınız?

CHP’Lİ ÖZKAN: KENDİSİNİ YALANLADI

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Erdoğan 3 gün önce Afganistan’dan göç akını yok. Bu sosyal medyanın yalanı demişti. Bugün kendisini yalanlayıp var dedi. Göçlere karşı önlemini merak ediyorsanız söyleyeyim: Avrupa’nın huzuru düşünüyor” ifadelerini kullandı.

YILMAZ ÖZDİL DE 2 FARKLI AÇIKLAMAYA DİKKAT ÇEKTİ

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil de Erdoğan’ın 2 farklı açıklamasına dikkat çekerek, “Asrın liderimiz dün: Birileri göç akınını abartıyor, yalan terörü estiriyor. Asrın liderimiz bugün: Giderek yoğunlaşan ve İran üzerinden gelen bir Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız” mesajı paylaştı.

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