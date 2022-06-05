Erdoğan’dan 3600 ek gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

AKP Kızılcahamam Kampı’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve parti başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca kişiye ilgilendiren 3600 ek göstergeyle ilgili yeni bir açıklama yaptı:

“Bilindiği gibi uzunca bir süredir çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge diye bilinen bir hazırlık yürütüyoruz. Nihayet bu çalışmayı tamamladık ve Meclisimizin takdirine sunma safhasına getirdik. Yarın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla açıklayacağım.”

KİMLERİ KAPSIYOR? MAAŞLAR ARTACAK MI?

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge için çalışmalarda sona gelindi. 3600 ek gösterge çalışması kamudaki öğretmen, polis, hemşire ve imam hatiplerle idari personeli kapsıyor. Yapılan çalışmalara göre öğretmen, polis ve dini yükseköğrenim görmüş imam hatiplerin 3.000 olan ek göstergesinin 3.600’e, 85 olan tazminat yansıtma oranının da 145’e çıkarılması durumunda 30 yıl hizmet süresi üzerinden emekli aylığında net bin 187 TL, emekli ikramiyesinde 44.500 TL artış olacak.

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