Erdoğan’dan ABD Büyükelçisi’ne Kılıçdaroğlu fırçası: Ayıptır, biraz kafanı çalıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’i sert sözlerle eleştirdi.

Bağcılar Ülkü Ocakları’nı dün akşam ziyaret eden Erdoğan burada, “Amerika’ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden’ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal’i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı’dır.” dedi.

HANGİ YÜZLE RANDEVU İSTEYECEKSİN?

“Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı’ndan randevu isteyeceksin?” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin. Onun için de inşallah 14 Mayıs’a iyi hazırlanıyoruz, iyi koşturuyoruz. Rabbimin de lütfuyla özellikle 6 milyonu aşkın gencimiz var. Bu gençlerimizin seçimlerdeki duruşu çok çok önemlidir.”