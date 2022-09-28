Erdoğan’dan ABD’ye Yunanistan çağrısı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’ın adaları silahlandırmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD’ye seslendi. Erdoğan, “Bizim tavsiyemiz ABD’nin Yunanistan’ı yanlış hesaba sevk etmemesi” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Yunanistan’la ilgili şu ifadeleri kullandı;

*ABD her şeyden önce NATO birlikte olduğumuz ülkeler arasında adil davranmıyor. Kaldı ki biz NATO’da ilk 5’te önemli bir konumda olan ülkeyiz.

*Yunanistan’daki adalara bu kadar silah göndermesi kabul edilebilir değil. Bu silahları bizi tehdit etmek için kullanıyorlar ancak biz sorduğumuzda Rusya’ya karşı kullanacağız diyorlar.

*Biz bu konuda ABD’ye gerekli cevapları verdik ki zamanı geldiğinde bize bir şey söylemesin demesinler.

*Biz burada uluslararası hukukun önünü tıkadıklarını görüyoruz. Buraların silahlandırılamayacağı anlaşmalarda net ve açık. Bizim tavsiyemiz ABD’nin Yunanistan’ı yanlış hesaba sevk etmemesi.

KIBRIS AÇIKLAMASI

*Bunun yanından Kıbrıs’la ilgili ABD kararına da gerekli tepkiyi gösterdik. Bizim orada şu anda 40 bin askerimiz var. Bunun yanında silahlarımızı da oraya gidiyor. Biz gerekli tedbirlerimizi alıyoruz.

*ABD’nin GKRY’ye silah ambargosunu kaldırması konusunda atılan bu son adımın cevapsız kalmayacağını, Kıbrıs Türklerinin güvenliği için her tedbirin alınacağını herkes bilmeli

“CHP MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR”

*CHP’nin bu teröristlerden birsini gazeteci diye savunmuş olması ve şu anda gazetecilerden hapiste olanlar var. Bunlara yönelik olumlu bir yaklaşımımız yok. Terör örgütü ve siyasi uzantısı, malum parti yerine devletin söylediklerine kulak verselerdi, böyle utanacak hale düşmezlerdi.

*O hapistekilerin de gazeteci değil, terörist olduğunu en baştan beri söyledik. Onlarda yüz yok. Resmi internet sitelerinde de tutuklu gazeteci diye gösterdikleri raporu hale gösteriyorlar. Yani hala teröristin arkasındalar.

Bu teröristin çantasında kamera taşıdığını yazmışlar. O terörist sırt çantasında taşıdığı keleşle yaptı. ‘Bunların yaptığı hükümet eleştirmesi değil, devlet düşmanlığı’ derken bunları kast ediyorum. CHP milli güvenlik sorunudur.

SURİYE’YE OPERASYON

*Bizim Suriye’de terör olduğu sürece kararlılığımız sürecek. Milli güvenliğimiz tehdit eden neresi olursa olsun gerekli adımı atarız.

*Gerekli gördüğümüz anda kapsamlı bir operasyonu gerçekleştireceğimizi belirteyim.

*Biz sadece terörle mücadele değil bölgenin huzuru için de çalışıyoruz.

*ABD ve Rusya’nın vardığımız mutabakata uyması gerekiyor. PKK-YPG bu belirtilen sınırda hala konuşlu ve orada eğitim alıyor. Bizim buna sessiz kalmamızı beklemesinler.

*Şam’da ise bizim istihbaratımız hala temaslarını sürdürüyor.

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