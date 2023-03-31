Erdoğan’dan adaylık itirazlarına tepki: ‘Ne oldu? YSK suratlarına vurdu’





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yapılan Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni’ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, tüm deprem bölgesinde 313 bin binadaki 894 bin bağımsız bölümün yıkık ve acil yıkılacak ağır ve orta hasarlı olduğunu aktardı. Erdoğan, “Amacımız, 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir” diye konuştu.

Erdoğan, şehirlerde yapılacak binaların 4 katı geçmeyeceğini ve köylerdekilerin de tek katlı olacağını kaydederek, “Gaziantep’te de 29 bin 741 deprem konutu ve 12 bin 607 köy evi inşa edeceğiz. Bu konutlardan 7 bin 87’sinin temelini bugün buradan atıyoruz. Kilis’te inşa edeceğimiz 649 konutun temelini de yine bugün atıyoruz. Deprem konutlarımızın, hak sahiplerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kentsel dönüşüm için Türkiye genelinde hazırlık çalışması yaptıklarını belirten Erdoğan, törene katılanlardan, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı’na destek vermelerini istedi. Erdoğan, “Böyle yedili koalisyonlarla, masa üstü-masa altı koalisyonlarla bu ülke geçmişte nasıl bir yere gidemediyse bilin ki şimdi de bir yere gidemez” diye konuştu.

Erdoğan, yurttaşlara, “Biz, size, efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik” diye seslendi. Erdoğan, “Milletimiz, bu göreve aday olanlardan, kime ne dağıtacağının sözü değil, kendisine hangi hizmetleri yerine getireceğinin programı ve projesini bekliyor” dedi.

“NE OLDU? YÜKSEK SEÇİM KURULU SURATLARINA VURDU”

Erdoğan, üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olamayacağı iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yapılan ve reddedilen itirazlara ilişkin şunları söyledi:

“Ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu. Şimdi ne diyorlar? ‘Anayasa Mahkemesi’ne gidiyoruz.’ Yolunuz açık olsun. Anayasa Mahkemesi’nin bundan önce bu konularda ne karar verdiğinden de bunların haberi yok. Bunlar ne anayasa bilir ne kanun. Demokrasiyle bunların uzaktan yakından alakası yok. Bunlar, teröristlerle el ele, kol kola yol yürürler.”

Erdoğan, temele beton dökülürken “Hayal değil, muhalefet inşallah bunları izliyordur” dedi. Tören alanında yapılan yayında temel atma alanının da gösterilmesini isteyen Erdoğan, “Çevreyi bir zoomlayalım, temel atma mahalini de görelim. Beton pompasından temel betona gelmeye başladı” diye konuştu.

Erdoğan, “Temel betonu geldi. Bay bay Kemal’e 14 Mayıs’ta gereken cevabı vereceğinizi biliyorum” dedi.

Törende Erdoğan’a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da eşlik etti. ANKA