Erdoğan’dan Afgan göçmen açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban’ın Afganistan’ı kontrol altına alması ve Türkiye’ye akın akın gelen Afgan mültecilerle ilgili konuştu: Giderek yoğunlaşan ve İran üzerinden gelen bir Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız. Bunu önlemek için de Pakistan’la işbirliğini arttırarak sürdürmemiz gerekiyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı’nda Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1. Gemi Sac Kesim Töreni’nde konuştu. Törene Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi de katıldı.

Afganistan’da Taliban’ın Kabil’deki kontrolü hızla sürerken ve Türkiye’ye dalga dalga Afgan mülteciler gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu sözleri dikkati çekti.

– Pakistan ile salgın döneminde gerçekleştirdiğimiz yüksek düzeyli stratejik işbirliği ve dayanışma ile verimliliğin tesisine imkan sağladık. Savunma sanayii anlamında son dönemde gerçekleştirdiğimiz somut işbirliği sürecinden de ayrıca bahtiyarız.

İRAN ÜZERİNDEN GELİYORLAR

– Bugün MİLGEM korvetleri yanında Atak helikopter ve eğitim uçakları gibi çok başarılı ortak işbirliği projelerimiz var. Bu ortaklığımızı daha da ilerletmek konusunda mutabıkız. Güçlü işbirliğimizin ticari ilişkilerimize de yansımasını istiyoruz. Kurumlarımız çalışmalarına devam ediyor.

– Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan’a da barışın istikrarın gelmesi için de Pakistan’a hayati görevler düşüyor. Yeni bir göç dalgası ve çatışmaların şiddetlenmesi karşısında bu şekilde ancak mücadele edilebilir. Giderek yoğunlaşan ve İran üzerinden gelen bir Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız. Bunu önlemek için de Pakistan’la işbirliğini arttırarak sürdürmemiz gerekiyor.

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