Erdoğan’dan Akdeniz çıkışı: Haklarımıza göz dikenler, meydanın boş olmadığını bilmeli

Gölcük Tersane Komutanlığında düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2027 yılında 6 denizaltının daha hizmete gireceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi’nin ilk deniz altısı Pirireis’i Havuza Çekme ve 5. Gemisi Seydialireis’in İlk Kaynak Töreninde yaptığı konuşmada, havuza çekilecek Pirireis denizaltısının inşasının yaklaşık 4 yıl önce başladığını, 2022 yılında Pirireis denizaltısının hizmete gireceğini söyledi.

Türkiye olarak geleceğimize güvenle bakabilmek için önce geçmişten geleceğe üçlü bir köprü kurulması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimize uzun yıllar boyunca bilinçli bir şekilde tarihi, kültürü, medeniyeti, kahramanlıkları, başarıları unutturulmak istenmiştir. Türkiye’nin haklarına göz dikenler, meydanın boş olmadığını bilmelidir. Sanki bu millet ve bu devlet gökten zembille inmişçesine geçmişiyle ilişkisi kesik bir tarih anlayışı yerleştirilmeyi çalışılmıştı. Türkiye’nin haklarına göz dikenler, meydanın boş olmadığını bilmelidir” dedi.

‘VAZGEÇERSEK OLTA ATACAK SAHİL BULAMAYIZ!’

Libya ile Türkiye arasında bulunan mutabakatı hatırlatan Erdoğan, “Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye’nin balıkçılıkta yüzde 1 pay alabileceği düzene rıza göstermeyeceğiz. Libya ile yaptığımız mutabakat muhtırasının kendi hukukumuzla da uluslararası hukukla da çelişen yönü bulunmuyor” ifadesini kullandı.

Erdoğan, Türkiye’nin Akdeniz politikasında geri adım atamayacağını şu sözlerle hatırlattı:

“Şayet KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bize denize gerecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar. Karşımızdakilerin hak, hukuk, adalet, ahlak, insaf diye bir dertleri kesinlikle bulunmuyor.”

‘EGENİN VE AKDENİZİN SAHİBİ BU DENİZLERE KIYISI BULUNAN ÜLKELERDİR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satışbaşları şöyle:

* “Ülkemizin izlediği politika, boyundan büyük işlere kalkışarak başını belaya sokma veya hakkı olmadığı yerlere müdahalede bulunma değildir.”

* “Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye’nin balıkçılıkta yüzde 1 pay alabileceği düzene rıza göstermeyeceğiz.”

* “Ege’nin de Akdeniz’in de sahibi bu denizlere kıyısı olan ülkelerin tamamıdır.”

* “Bizim durduk yerde kimseyle maraza çıkarmak, kimsenin hakkını hukukunu gasp etmek gibi bir niyetimiz yoktur.”

* “Hiç kimse bizi dışlama, kıyılarımıza hapsetme, ekonomik çıkarlarımızı gaspetme niyetiyle karşımıza gelmesin.”

* “Madem Libya’nın bizimle ilgisi yok, öyleyse Gazi Mustafa Kemal orada ne arıyordu?”