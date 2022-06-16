Erdoğan’dan AKP’lilere ‘üslup’ ayarı: Bunları hemen geri plana çekip…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan parti yöneticilerine ikaz… Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üslubuyla, tavrıyla, bireysel eksiklikleriyle sıkıntı çıkaran kişiler olabilir. Bunları hemen geri plana çekip, kendilerinden başka alanda istifade etmeliyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Seçim takviminde 1 yıldan geriye saydığımız dönemde, her geçen gün bizim için hazine kıymetinde. Bu çerçevede yaz mevsimini en verimli şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.

*Derdini anlatmak için başını kaldıran her vatandaşımızın AK Parti teşkilatından birisini görecek şekilde işi sıkı tutmalıyız. Gündemi tayin eden, siyasetin istikameti belirleyen daima biz olacağız.

*Aynı şekilde 2023 hedeflerimizle, 2053 vizyonumuzla insanımızın umutları ve beklentilerinin adresi biz olacağız. AK Parti’nin 20 yıllık eser ve hizmet dönemi teşkilatımızın dayanak noktası olacaktır.

*Her iş gibi siyasette de her işin başı insan kaynağı, insan kalitesi, insan gücüdür. Üye sayısı 11 milyonu geçen partide elbette üslubuyla, tavrıyla sıkıntıya yol açan kişiler çıkabilir. Bunları geri plana çekip, kendilerinden başka alanda istifade etmeliyiz.

*En önemlisi ise milletvekilinden il-ilçe yönetimine, mahalle sorumlusuna kadar AK Parti’yi temsil eden her kardeşimiz tevazuuyla iletişim kurmalıdır.

*Halka tepeden bakan, geleni kapıdan içeri almayan AK Parti yönetici olamaz. Ülkesine, şehrine ve partisine hizmet için gece gündüz koşturmayı göze alamayan AK Parti’de sorumluluk üstlenemez. Bunlar mecburi vasıflardır.

*Ortaya çıkan tablodan sadece AK Parti değil, ülkemiz ve şehirlerimiz de zarar görmektedir. Böyle bir durumda kaybeden sadece AK Parti değil, tüm milletimiz olmaktadır.

*Ülkenin kaderi ile AK Parti’nin kaderi iç içe geçmiştir. Hiçbir şahsi menfaat, kişisel kapris bu ilmi misyonun önüne geçemez.

*Vesayetçilerin, darbecilerin gücü yetmeyen bu partiye içeriden yaralayacak kimseye izin vermeyiz. AK Parti teşkilatlarındaki her bir kardeşimin sorumluluğuna bu gözle bakmasını istiyorum.

*Girdiğimiz her seçim rövanşı olmayan karşılaşma gibidir. Önümüzdeki kritik sürecin hazırlıklarını yürütüyoruz.

23 MİLYON ÜYE HEDEFİ

*Ülkemizin 81 şehrinde 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma, her ulaştığımız insanın da gönlünü kazanma hedefiyle seçim gününe kadar çalışacağız.

*Kazanmak dışında bir ihtimal olmayan bir seçime daha gidiyoruz. 2023 seçim zaferimizin sembolü olacak 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu bizim için zor değil. 11 milyon üyemiz var. Her üyemiz bir üye sağlarsa seçimden önce seçimi kazandık demektir.

ALTILI MASA AÇIKLAMASI

*Altılı masa diye milletin önüne konulan yapı sirk çadırına döndü. Masada oturanlar belli altında dolananları ne yapacağız? Geçmişlerini inkar pahasına o masada oturanları milletimizin vicdanına emanet ettik.

*Terzi kendi söküğünü dikemez de bunların diktikleri hiçbir sökük baki değil. Bunlar mı terörle mücadele harekatlarını yönetecek. Bunlar mı ülkemizin Akdeniz ve Ege’deki çıkarlarını savunacak.

*Bunlar mı ülkemizi Balkanlar’dan Kafkaslara dört bir yana kurulan tuzaklardan sağ salim çıkaracak. Bunlar mı küresel ekonomik krizi ülkemiz için fırsata çevirecek.

ENFLASYON AÇIKLAMASI: GEÇİM SIKINTISI OLABİLİR

*Geçim sıkıntısı meselesi olabilir, hayat pahalılığın biz de tespit ediyoruz. Dünya nasıl bir girdaptan geçiyor bunu da göreceksiniz.

*Biz ülkenin, milletin, evlatlarımızın geleceğini tehlikeye atmaya yetecek gerekçeler değil.

*Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle insanları geçim sıkıntısından kurtaracak olan da, enflasyonu düşürecek olan da, herkesin iş-aş sahibi olmasını sağlayacak da biziz.

*Türkiye’nin AK Parti ile Cumhur İttifakı’yla bizimle yoluna devam etmesi için milyonlarca sebep sayabiliriz.

*Ülkenin bu kifayetsizlere teslimi için tek bir akıl, mantık, vicdan ürünü sebep bulunamaz. Bu hakikatlerle milletimize çıktığımızda, karşımızdakilerin kağıttan kaplan oldukları anlaşılacaktır.

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