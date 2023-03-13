Erdoğan’dan AKP’nin 6 il başkanlığına atama

AKP Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensibiyle Çorum İl Başkanlığına Murat Günay, Eskişehir İl Başkanlığına Süleyman Reyhan, Isparta İl Başkanlığına Serkan Keskin, Mardin İl Başkanlığına Vahap Alma, Tekirdağ İl Başkanlığına Ali Gümüş ve Muş İl Başkanlığına Melik Emre’nin atandığı bildirildi.

Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına, bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi. (AA)