Erdoğan’dan Akşener’e: En zor durumda olan bu…

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum’da yaptığı konuşmada 14 Mayıs seçimlerinden büyük bir zaferle çıkacaklarını söyledi. Van’da olduğu gibi Erzurm’da da Erdoğan’dan önce kürsüye HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriye Yapıcı çıkarak, Cumhur İttifakı’na destek istedi.

“SECCADEYE AYAKKABILARIYLA BASANLAR DEĞİL KIBLESİ KABE OLANLAR SEVİNECEK”

Erdoğan, diğer mitinglerde olduğu gibi ‘Seni seviyorum’ şarkısını söyleyerek başladığı konuşmasında “14 Mayıs günü öyle bir zafer olacak ki Kandil’deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Pensilvanya’daki hainler dışında kimse üzülmeyecek. Kürt kardeşlerimi tenzih ederim, Kandil’deki haindir. 14 Mayıs kalbi bizimle çarpanların da bayramı olacak. Umudunu Türkiye’ye bağlamış mazlum ve mağdurlar sevinecek. Hiçbir anımızı, hiçbir günümüzü boşa geçirmeyeceğiz, kapı kapı dolaşacağız. 14 Mayıs’ta seccadeye ayakkabı ile basanlar değil, kıblesi Kabe olanlar sevinecek. 14 Mayıs’ta siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak” ifadelerini kullandı.

“GABAR PETROLÜ ERZURUM DUT PEKMEZİ KIVAMINDA “

Gabar petrolünü Erzurum dut pekmezine benzeten Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Doğalgaz ve petrol arama çalışmalarımıza hem karada hem denizde devam edeceğiz. TCG Anadolu’yu İstanbul’da ağırladık. 150 bine yakın ziyaretçi oldu. Şimdi de İzmir’e gönderdim, kuyruktan geçilmiyor. İstedim ki başkaları da görsün. Togg ile ‘Biz varız’ diyoruz. Boşuna Oltu koymadık. Gençler bayılıyor. Ülkemizin enerji kaynaklarını milletimizin istifadesine sunuyoruz. Doğalgazı 1 ay ücretsiz yaptık. Artık Erzurum’un kışı biraz daha kolay geçecek. Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip Gabar petrolünü milletimizle buluşturacağız. Hemen kalitesini soruyorlar, ben de onlara diyorum ki petrolümüz Erzurum dut pekmezi kıvamında. Enerji bağımsızlığımızı kazanana kadar çalışmaya devam edeceğiz. ”

“KOALİSYONUN TÜM PİS İŞLERİNİ DE İYİ PARTİ’YE VERMİŞLER”

İYİ Parti lideri Meral Akşeneri’de eleştiren Erdoğan, “Biliyorsunuz, ağacın kurdu içinde olur. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun karşısına da içimizden birilerini çıkardılar. Önce 6 benzemez masa etrafına topladılar sonra da buna masanın altında olanı eklediler. Ardından masaya 2 tane belediye başkanı iliştirdiler. Bir ara masadaki ortaklardan biri kalktı ama 3 gün içinde tekrar yerine oturdu. Bu 3 günde ittifak ortaklarından yediği 30 yıllık hakaret ise yanına kar kaldı. Masadakiler anlaşamıyor, her gün kavga ediyorlar. Ama iş makam dağıtmaya gelince kimse ellerine su dökemiyor. Şimdilik 7 cumhurbaşkanı yardımcısı var ama bu sayı sürekli artıyor. Bir başkasına sen mütedeyyin kesimi kontrol edeceksin demişler, diğer ikisine ise ‘AK Parti’den kopartabileceğiniz kadar oy kopartacaksınız’ diye tembihlemişler. Koalisyonun tüm pis işlerini de İYİ Parti’ye vermişler. En zor durumda olan bu. Cami ile kilise arasında kalmış.”

CHP’nin Erzurum’a ‘güvenlik gerekçesi’ deyip mitingini iptal etmesinede değinen Erdoğan, “HDP 1500 kişiyle Hınıs’ta miting yapmış. Hınıs’taki kardeşlerime sesleniyorum: Bunlardan ne bekliyorsunuz? Hınıslı kardeşlerim inançlıdır. Hınıslılar bu imansızlara artık ‘Hadi buradan’ demeyecek mi?” diye sordu.

YİNE İMAMOĞLUNU ELEŞTİRDİ: SELO’NUN AVUKATLIĞINI YAPIYOR

İBB Başkanı İmamoğlu’na yönelik eleştirilerini de sürdüren Erdoğan, “Yakında bölücü örgütün uzantılarına da ne söz verdiklerini açıklarlar. Aynı şekilde FETÖ’cülere ne söz verdiklerini açıklarlar. Yani ortada parçası da yüzü de artık sayılamayacak kadar çoğalmış bir koalisyon var. Hepsinin misyonu var. Birine siyasi uzantısını incitmeden bölücü terör örgütüne sataşma görevi vermişler. Ajansın ezberlettiği metni tekrarlayarak görevini yerine getiriyor. Diğerine Selo’nun havariliğini yapma vazifesi yüklemişler. Bu Selo Diyarbakır’da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne sebep oldu mu? Bay bay Kemal, ‘Onları da çıkaracağız’ diyor. Başkan olduğu belediyede hiç iş yapmıyor ama il il dolaşarak Selo’nun avukatlığını yapıyor” diye konuştu.