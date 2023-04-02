Erdoğan’dan Akşener’e: Özür dileyecek misin?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağcılar’da toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan’ın hedefinde Millet İttifakı ve bileşenleri vardı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Hanımefendi çıkmış bizim Hatay’da yaptığımız hastanelerle dalga geçiyor. Önce gel Çam ve Sakura’yı gör. Önce gel Ankara’daki şehir hastanelerini gör.

“ERDOĞAN’DAN ÖZÜR DİLEYEBİLİYOR MUSUN?”

Hiç gezdin mi oraları? Allah düşürmesin ama eksikliğini de vermesin. Beni çok asabi görmüş ve papatya çayı tavsiye etmiş. Biz de kendisine rezene çayı tavsiye ettik.

“Utanmadan, sıkılmadın İstanbul il teşkilatının maalesef bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunlandığı yalanını ifade etti. Utan utan. Tayyip Erdoğan’ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır. İçişleri Bakanlığı bunun faillerini buldu çıkardı ve ne olduğu çıktı ortaya. Şimdi Erdoğan’dan özür dileyebiliyor musun? Dileyemez bu bir karakter meselesidir.