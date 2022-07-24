Erdoğan’dan Ayasofya Camii paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının 2. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının 2. yıl dönümüne vurgu yapan Erdoğan “86 yıl sonra fethin sembolü, Fatih’in vasiyeti ve emaneti Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi’ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah’a hamdolsun. Ayasofya’nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.