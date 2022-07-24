fbpx
Anasayfa Haberler Gündem Erdoğan’dan Ayasofya Camii paylaşımı

Erdoğan’dan Ayasofya Camii paylaşımı

Yazan:
Alaturka Online
-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının 2. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yayınlanma:

Erdoğan’dan Ayasofya Camii paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının 2. yıl dönümüne vurgu yapan Erdoğan “86 yıl sonra fethin sembolü, Fatih’in vasiyeti ve emaneti Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi’ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah’a hamdolsun. Ayasofya’nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

MSB'den Ayasofya açıklaması İlginizi Çekebilir MSB’den Ayasofya açıklaması

İlgili İçerikler

YORUM YOK

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

© Alaturka First Turkish American Newspaper in the United States - Powered by TURKSC Media Group