Erdoğan’dan Babacan’a sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar Zafer Meydanı’nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

*Milli mücadeleyi zafere ulaştırırken olduğu gibi cumhuriyet tarihi boyunca da karşılaştığımız her zorluğu yeni bir atılımın başlangıcına dönüştürmeyi başarmış bir milletiz.

*Tek parti faşizmii aşan ilk adımı, demokrat partinin öncülüğünde gerçekleşen milli iradenin üstünlüğüne dayalı demokrasi hamlesi ile attık.

*Geri kalmışlık zincirini kırma idaremizi rahmetli Menderes’ten merhum Özal’a kadar uzanan bir çizgide verilen mücadele ile gösterdik.

*Şimdi birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi birde emperyalizm edebiyatı yapıyor. Bu edebiyatı yapan kim. Terör örgütleriyle kol kola yürüyen kişi.

*Bay bay Kemal, acaba Londra’dan ne kadar para aldın da geldin? Aldın mı, laf… Bay bay Kemal şimdi de her zamanki iğrenç üslubuyla bize antiemperyalizm dersi vermeye kalkıyor.

*Türkiye son 21 yıldaki demokrasi ve kalkınma atılımlarımızla asırlık hayallerine ancak kavuşabildi. Hanım kardeşlerim şimdi birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi emberyalizm edebiyatı yapıyor. Peki bu edebiyatı yapan kim?

IMF AÇIKLAMASI

*Emperyalistlerin tetikçisi, terör örgütleri ile kol kola yürüyen kişi. Emperyalizmin finansörü, Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi.

*Bay bay Kemal acaba Londra’dan ne kadar para aldın da geldin? Aldığın bir şey var mı? Laf, emperyalistlerin truva atı, IMF ile adamlarını otel odalarında gizli saklı buluşturan kişi kim? Bu kişinin kim olduğunu biliyorsunuz değil mi?

*Bay bay Kemal çıkmış şimdi de her zamanki iğrenç üslubu ile bize anti emperyalizm dersi vermeye kalkıyor.

*Bu kardeşiniz Başbakan olduğunda Davos’ta IMF’in başkanı ile görüşme yapıyoruz. Şu anda masanın etrafında olan birisi daha vardı.

*O zaman ekonomi ile ilgileniyordu. Ona da o görevi vermiştik kim olduğunu anladınız değil mi? Yanımda ve IMF’nin başkanına dedim ki, adamlarınızı gönderiyorsunuz, bu adamlar geliyor. Bizden taksitleri alıyor mu? Alıyor, taksitleri alırsınız ama Türkiye’yi yönetemezsiniz. Türkiye’yi ben yönetirim ben.

ALİ BABACAN’A TEPKİ

*Yanımızda olan kimdi Bebecan. Şimdi atıyor tutuyor ah zavallı. Ve 2013 yılına kadar biz IMF ile yürüdük. 2013’te bütün ödemeleri bitirdik ve IMF ile yolları ayırdık.

*İşte AK Parti budur. Bize ne dediler? Bu bay bay Kemal’in adamları, İyi Parti’nin adamları. Bunlar otellerde görüşme yaptılar.

*IMF’den yardım almanız, borç almanız lazım dediler ki Türkiye ekonomisini düzeltsin. Almadık, ne oldu? Biz yola yürüdük mü? Herhangi bir şey oldu mu? Eyvallah ve 2013’ten sonra bizim IMF ile ilişkimiz yok.

TCG AÇIKLAMASI

*TCG Anadolu İstanbul Sirkeci’de halkın ziyaretine açıldı. Halk hayran ama bu CHP lobisi masanın etrafındaki 7’liler, TCG Anadolu’yu gördükçe kuduruyorlar. Biz yaptık. Çünkü onlar yapamazdı.

*Şu anda TCG Anadolu’yu gezenler, Allahımıza hamdolsun böyle bir uçak gemimiz var diyor. İHA’mız var, SİHA’mız var, AKINCI’mız var, KIZILELMAMIZ’mız var. Hepsi de TCG Anadolu’nun güvertesinde. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar.

SECCADE TEPKİSİ

*Bay bay Kemal unutma, sen ayakkabılarınla seccadenin üzerinde gezinirsin. Biz secdeyi de biliriz senin ayakkabı ile çiğnediğin seccadeyi de biliriz, kıbleyi de biliriz, Kabe’yi de çok iyi biliriz.

*Biz “bir metrelik bez parçası” dediğin başörtüsünü de biliriz. Ay yıldızlı al bayrağımızı da çok iyi biliriz. Gel gör ki şu anda yanına almış 3 tane yavrucuk, onlarla 7’li masa oluşturmuşlar, bunlar bu ülkenin kaderi ile oynuyorlar.

*Daha 7 kişiyi aynı masada oturtmaktan aciz olan birisi Türkiye’nin hakkını 7 düvele karşı nasıl savunur soruyorum sizlere. 14 Mayıs’ta durmak yok yola devam diyor muyuz? Doğru adımlarla yola devam ediyor muyuz?

*14 Mayıs’ta Türkiye Yüzyılı için yarın değil, hemen şimdi diyor muyuz? Afyonkarahisar bu coşkusu ile yanımızda olduğu müddetçe Türkiye Yüzyılı’nın inşasının önüne kimse geçemez. Türkiye’nin en büyük sıkıntısı bu ülkenin siyasetini zehirleyerek yıkım üzerinden iktidar rüyası görenlerdir.

*26 gün ana kademe, kadın kolları, gençler, gece gündüz çalışmaya var mıyız? Kapıları çalıyoruz değil mi? Ben diyorum ki her bir AK Partili 100 kişiyi daha sandığa taşımalı. Var mıyız?

“KUŞ GRİBİ ZARARLARI KARŞILANACAK”

Başmakçı’daki çiftiçilere bir müjdemiz var. Kuş gribi nedeniyle itlaf ve imha edilen 3 milyona yakın hayvan ve malzemelerin bedeli olan 225 milyon lira tazminatı en kısa sürede ödüyoruz.