Erdoğan’dan Bakan Akar ve komutanlara telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile komutanları telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran hudut hattında inceleme denetlemelerde bulunduktan sonra 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı’nda komutanlar, hudut birliklerinin komutanları ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı telefonla aradı. Erdoğan, sınırın sıfır noktasında görev yapan hudut birliklerinin komutanlarına hitap ederek, şöyle dedi:

GÜÇLERİMİZİN YÜKÜ DAHA DA HAFİFLEYECEK

– Çok farklı bir dönemden geçiyoruz, bir taraftan sel afetleri bir taraftan yangınlar. Bütün bunlar devam ederken bir de dedikoduya dayalı bir sıkıntı. Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları da inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz. Bunları da aşmamız gerekiyor. Çünkü bir yalan terörü Türkiye’de estiriliyor. Bu yalan terörünü biz sizinle beraber aşacağız.

– Özellikle de bu sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları da tamamen engellemiş olacağız. Çünkü bu hudutlardaki duvarlarımız bizim emniyet, güvenlik duvarlarımızdır. Bunu sizler başardığınız takdirde, TSK’nın, güvenlik güçlerimizin yükü daha da hafifleyecektir. Bu duygularla sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

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