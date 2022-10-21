fbpx
Anasayfa Haberler Gündem Erdoğan’dan Binali Yıldırım’a hastanede ziyaret

Erdoğan’dan Binali Yıldırım’a hastanede ziyaret

Yazan:
Alaturka Online
-

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da trafik kazası geçiren AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ı hastanede ziyaret etti.

Yayınlanma:

Erdoğan’dan Binali Yıldırım’a hastanede ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 12. Enformasyon Bakanları Konferansı kapsamında düzenlenen gala yemeğinde heyet başkanları ile bir araya geldikten sonra Mecidiye Kasrı’ndan ayrıldı.

Erdoğan, Azerbaycan’da trafik kazası geçiren AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ı tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde ziyaret etti. (DHA)

Kaza geçiren Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraflar İlginizi Çekebilir Kaza geçiren Binali Yıldırım’dan ilk fotoğraflar

İlgili İçerikler

YORUM YOK

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

© Alaturka First Turkish American Newspaper in the United States - Powered by TURKSC Media Group