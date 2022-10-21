Erdoğan’dan Binali Yıldırım’a hastanede ziyaret

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da trafik kazası geçiren AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ı hastanede ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 12. Enformasyon Bakanları Konferansı kapsamında düzenlenen gala yemeğinde heyet başkanları ile bir araya geldikten sonra Mecidiye Kasrı’ndan ayrıldı.
Erdoğan, Azerbaycan’da trafik kazası geçiren AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ı tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde ziyaret etti. (DHA)