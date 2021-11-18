Erdoğan’dan bir ilk! 8 yıl sonra İsrail Başbakanı ile görüştü

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile telefonda görüştü. Erdoğan 2003 yılından beri ilk kez bir İsrail başbakanı ile telefonda görüşmüş oldu.

İstanbul’daki Çamlıca Kulesi’nin restoran bölümüne gelen İsrailli Natalie ve Mordi Oknin adlı evli çift, 11 Kasım’da kule pencerelerinden çevrenin fotoğraf ve videolarını çekmiş, kuledeki çekim sırasında kendi aralarında konuşan iki şüphelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evini çekerek birbirlerine gösterdikleri öne sürülmüştü. Olayın ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsrailli çift ile Türk vatandaşı İ.A.’yı gözaltına almıştı.

BENNETT, ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Çiftin serbest bırakılmasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Naftali Bennett ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Bennett’in Erdoğan’a Türkiye’de tutuklu bulunan İsrailli çiftin serbest bırakılmasından dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

2013’TEN BU YANA İLK GÖRÜŞME

Açıklamada ayrıca, Bennett’in sorunun çözülmesine yardımcı olan Türk yetkililere de “takdirini dile getirdiği” belirtildi. Söz konusu görüşme, İsrail Başbakanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı arasında 2013’ten bu yana ilk görüşme oldu.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu’nun güvenlik ve istikrarı bakımından önem taşıdığını belirterek, gerek ikili, gerek bölgesel konularda karşılıklı anlayış içerisinde hareket edildiği takdirde görüş ayrılıklarının da asgariye inebileceğini ifade etti.

Bölgede barış, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasının zaruri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bakımdan Filistin-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve barış sürecinin yeniden başlatılmasının öncelik taşıdığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasındaki temas ve diyaloğun sürdürülmesinin ortak menfaate olduğunu kaydetti.

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