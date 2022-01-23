ERDOĞAN’DAN CAMİDE İMALI KONUŞMA

Yazan:
Alaturka Online
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Yüzde 14’e kadar olan faiz, ‘Nas’tan sayılmıyormuş!

Evdeki hesapları çarşıya uymadı

Beyinler muhallebiye döndü

Seçimlerde parmak boyası geri gelmeli hatta el boya kovasına sokulmalı

PKK’lı ile fotoğraf suç, o halde örgüt lideri Gülen ile fotoğraf çektirenler niye dışarıda, hatta şimdi bakan?

Bilgiye tecrübeye bakılmadan danışman yapınca tuhaf durumlar kaçınılmaz oluyor

Kar ile mücadelede yollar kadar yayalar da önemli

Erdoğan’a çağrı

Herkese ‘Sayın’ demekten vazgeçin, hak edene deyin

İktidara sanki yeni gelmiş gibi…

Akıllara düşürmüyorum, akıllarda olanı söylüyorum

RTÜK’ün görev tanımı değişti de bizim mi haberimiz yok

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