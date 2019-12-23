Erdoğan’dan CHP’ye Kanal İstanbul yanıtı: Zaten iktidara gelemeyeceksiniz ki

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nda Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisinin açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Erdoğan, bugün ÇED süreci tamamlanan Kanal İstanbul projesi ile ilgili konuştu.

“ZATEN İKTİDARA GELEMEYECEKSİN”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Zaten ilk seçimde gideceksin. Hiç kimse buraya beş kuruş para ayırmaya kalkmasın, ayırdıkları paranın kuruşu dahi verilmeyecektir” sözlerine değinen Erdoğan şunları söyledi;

*Kanal İstanbul projesi için daha şimdiden birileri ‘yapamazsınız’ diyor. ‘İktidara gelince iptal ederiz’ diyorlar. Ya sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki…

*Birileri Kanal İstanbul projesini yaptırmayız diyor, müteahhitlere tehditler savuruyor. Dikili ağacınız yok. Dikili ağaçları söken bir zihniyetsiniz.

YERLİ OTOMOBİL İÇİN GÜN VERDİ

Erdoğan “Cuma günü inşallah ‘Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin tanıtım törenine katılacağız.” diye konuştu.