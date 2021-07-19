Erdoğan’dan Delta varyantı değerlendirmesi: Bu bizim için bir tehdittir

Hafta sonu Erzurum’da katıldığı lebaleb toplantılarla dikkat çeken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hareketinden önce havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, “Corona virüsüyle mücadele Türkiye’de devam ediyor ancak Delta varyantı kapsamında vaka sayılarının yükselmeye başladığı görülüyor. Aşılama oranının da yükselmesiyle birlikte insanlar maske konusunda duyarlılığını biraz yitirdi. Sizin bir çağrınız olur mu? Değerlendirmeniz nedir?” sorusuna şöyle cevap verdi:

DÜN İTİBARİYLE VEFAT SAYILARI CİDDİ MANADA ARTTI

– Öncelikle benim burada, sizler vasıtasıyla, tüm halkıma seslenmem şudur: Gerçekten maske, mesafe kuralı devam ediyor. Bundan taviz verilmesi doğru değil. Ama bütün bunlarla beraber yine de bakın işte, ‘Dükkanlar açılsın, lokantalar açılsın, buralarda artık çalışmalar başlasın’ dendi, dendi, dendi… Biz de bunları kale aldık ve açılması noktasında bu adımı attık. Attık da ne oldu? Sizin de ifade ettiğiniz gibi hemen rakamlar, oranlar yükselmeye başladı. Evvelsi gün vefat sayılarında bir düşüş oldu ama dün itibariyle tekrar vefat sayıları da ciddi manada arttı, yanılmıyorsam 77’ye falan çıktı.

TOPLU MEKANLARDA MASKE VE MESAFEYE ÇOK DİKKAT ETMELİYİZ

– Öbür tarafta tabii çok daha önemlisi, rakam 7 binleri falan tekrar yakaladı. Şimdi bu bizim için bir tehdittir. Bu tehdide fırsat vermemek gerekiyor. Öyleyse yapmamız gereken nedir? Toplu bulunduğumuz mekanlarda kesinlikle bu mesafeye ve maske kuralına çok çok dikkat etmemiz gerekiyor.

OLMAYANLAR AŞISINI MUTLAKA YAPTIRMALI

– Aşı konusunda ise, aşının önünü zaten şu anda açmış bulunuyoruz. Aşı olmayanlar aşısını muhakkak yaptırmalı. Kendi aşımızı da inşallah yıl sonuna kadar üretmek suretiyle, bir defa aşıda ihtiyaç veya ‘dışardan gelir mi, gelmez mi’ böyle bir sıkıntıya girmeden inşallah bunu da çözmüş olacağız. Ama sağdan, soldan yapılan bu olumsuz propagandalara kanamdan aşılarımızı da yaptırmalıyız. O bizim için önemli bir teminattır, garantidir.

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ERDOĞAN’DAN TALİBAN AÇIKLAMASI

ABD ve NATO güçlerinin Afganistan’dan çekilmelerini önümüzdeki ay tamamlaması, Kabil Havalimanı’nın ise Türkiye tarafından korunacağı yönündeki iddialar sonrası Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid’in verdiği röportajda “Son 20 yıldır NATO’nun bir parçası olan Türkiye, Afganistan’da kalmak istiyorsa, şüphesiz onu bir işgalci olarak görür, ona karşı hareket ederiz” demişti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi:

– Taliban’ın açıklamalarında “Türkiye’yi istemiyoruz” gibi bir ifade yok. Kendilerine göre bazı açıklamalar yapıyorlar. Ve bize yönelik bazı yaklaşımları var. Bu adımları atarken bizim Türkiye yönetimi olarak bazı planlarımız var. Bu planlarımızın gereğini yerine getiriyoruz. Gerek dışişleri nezdinde gerek şahsım olarak bu adımları atıp ne gibi görüşmeler yapacağız bunlarla nereye ulaşacağız. Bunun gayreti içerisindeyiz.

– Burada Taliban’ın adeta bir işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değildir. Biz buradan Taliban’a sesleniyoruz. Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakması lazım. Bir an önce böylece Afganistan’da barışın egemen olduğunu göstermemiz lazım.

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