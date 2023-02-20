Erdoğan’dan deprem itirafı: Eksiklik ve aksaklıklar yaşandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son durumla ilgili AFAD İl Kooordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Deprem sonrası süreçte komu olarak yaşanan eksiklik ve aksaklıkları kabul eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Vatanımızı zorluklarıyla da kabulleniyoruz. İnsanlığın kadim çağlardan beri medeniyetlerin merkezinde olan bu topraklara son bin yıldır sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz.

*Bu aşkla kimi zaman dışardan gelen istilacılara kimi zaman içeriden zuhur eden bozgunculara kimi zaman insan gücü aşan tabiat olaylarına insanımıza hep sahip çıktık, çıkıyoruz. Halkımızı korumak için canımız dahil hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık.

“EKSİKLİK VE AKSAKLIKLAR YAŞANDI”

*Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasi ve kalkınma mücadelemiz kesintisiz sürdü. Ne yaşarsak yaşayalım asla vazgeçmedik, umutsuzluğa kapılmadık. İki hafta önce yaşanan bu depremdeki kayıpları acı olarak hafızalarımıza nakşettik.

*Deprem etki alanı gücüyle dünyada eşi benzeri olmayan bir deprem. Depremde kırılan 5 ayrı fay hattının yüzlerce kilometrelik bir alanda üzerinde yaşadığımız toprakta 7 metrelik yer değiştirmeler belirlendi.

*Depreme çetin kış şartları da eklenince depremden sonraki ilk günlerde kimi eksiklik ve aksaklıkların yaşandığını biliyoruz.

*Kamu ve sivil toplum afet kapasitesinin ilk anda büyük ölçüde devre dışı kalması güçlükleri daha da arttırdı.

*Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. Tüm imkanları bölgeye ulaşmak, arama-kurtarma çalışmalarını başlatmak için seferber ettik.

6 BİNİ AŞKIN ARTÇI DEPREM

*Halen devam eden 6 bini aşkın artçı sarsıntının yol açtığı tehlikelere rağmen ekiplerimiz çalışmalarını yürüttü. 71 binin üzerine bağımsız birimin enkazı kaldırıldı.

*Yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı 118 bin binadaki 412 bin bağımsız birim tahliye edildi. Orta hasarlı, 24 binden fazla binadaki 133 bini aşkın bağımsız birimdeki vatandaşımızın geçici barınma merkezi veya güvenli yerlere nakli sağlandı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI

*3 milyon 108 bin bağımsız bölümün az hasarlı veya hasarsız olduğu belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın gerçekleştirdiği hasar tespit çalışmalarını bitirmek üzere.

*Vatandaşlarımız elektronik devlet sisteminden evlerinin hasar durumları ile bilgilerine ulaşılabiliyor.

*Ülkemizin çeşitli yerlerinden 12 binin üzerinde ağır iş makinası enkaz kaldırma ve altyapı faaliyetlerine katıldı. MSB, Emniyet, Jandarma teşkilatlarımıza ait olmak üzere kurtarma yardım ve tahliye çalışmalarına iştirak etti.

*Enkaz altı ve duvar arkası görüntüleme sistemleri de arama kurtarma faaliyetleri aktif olarak kullanıldı. Kızılay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, belediye, gönüllü ekiplerimizin depremzedelerimizin yanındadır. Günde 2 milyon 400 bin vatandaşımıza sıcak yemek ikramı yapılıyor.