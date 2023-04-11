Erdoğan’dan dikkat çeken üç seçim vaadi: Kaldırıyoruz

Partisinin seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan iki kritik hamle…

Gençlerin oyunu almak için teknoloji kartını oynayan Erdoğan, “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 cigabayt ücretsiz internet vereceğiz” dedi.

KILIÇDAROĞLU YILLARDIR SÖYLÜYOR

Millet İttifakı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yıllardır gündeme getirdiği ve en etkili vaatlerinden biri olan “aile sigortası” projesini, seçim beyannamesine dahil eden Erdoğan, şunları söyledi:

– Hayata geçireceğimiz “gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle”, hiçbir hanenin gelirinin belirli bir seviyenin altına düşmemesini temin edeceğiz.

– Aile Koruma Kalkanı Programıyla, ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten, her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız.

MÜLAKAT KALKIYOR

Erdoğan, yıllardır binlerce liyakatsiz atamanın sorumlusu mülakatın da kaldırılacağını duyurdu:

“Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız.”