Erdoğan’dan Diyarbakır Cezaevi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adalet Bakanlığı, Diyarbakır Cezaevi’ni tamamen boşalttı. Bugün itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredildi” dedi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da toplu açılış törenine katıldı. Kente müjdeyle geldiğini belirten Erdoğan, 12 Eylül darbesi sonrası işkence üssüne dönüşen Diyarbakır Cezaevi’nin kapatıldığını açıkladı:
– Adalet Bakanlığı, Diyarbakır Cezaevi’ni tamamen boşalttı. Bugün itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredildi. Bakanlığımız restorasyon için gereken projeyi hazırladılar.
– Diyarbakır Cezaevi binası artık içinde müzeden kütüphaneye, kültür ve sanat birimlerine kadar farklı alanlarda faaliyet yürütme mekanı olarak hizmet verecektir. Diyarbakır Cezaevi müze oluyor. Kütüphanesiyle, sanat gösteri alanları ile artık bu acının yaygınlaştığı cezaevi ortadan kalkıyor.