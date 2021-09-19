Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareket etmeden önce basın toplantısı düzenledi. Ziyarete ilişkin açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fahiş fiyat artışları ve emlak sektöründe kiraların artmasıyla öğrencilerin ev bulmakta zorlandığı, bu konuya yönelik atılacak adımların ne olacağı sorusuna yanıt verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #receptayyiperdoğan #fahişfiyat #kemalkılıçdaroğlu #chp #faiköztrak #erdoğan #polemik #gündem #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Erdoğan’dan ‘fahiş fiyat’ açıklaması! “CHP yalancı!”