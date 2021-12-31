Erdoğan’dan flaş dolar açıklaması! Kılıçdaroğlu’na şok sözler! “Sen adam değilsin!”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son dönemde yaşadığımız önemli sorunlardan biri döviz kurundaki dengesiz dalgalanma ve fiyatlardaki fahiş artıştır. Bu iki sorundan döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol altına aldık. Yılbaşından itibaren kurun bu hafta başındaki gibi makul seviyede istikrar kazanacağını değerlendiriyoruz” şeklinde değerlendirdi.

Yılbaşından sonra dolar ‘da düşüş yaşanacağını söyleyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu ‘nu hedef alarak “sen adam değilsin” dedi.

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