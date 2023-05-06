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5 Mayıs 2023
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Erdoğan’dan gece yarısı atama ve görevden alma kararları

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre, Mali Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Mustafa Onart merkeze çekildi, yerine ise Efe Ceylan atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan diğer atama kararlarına göre, Dışişleri Bakanlığı Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcılığı’na Ali Tolga Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı’nda açık bulunan Başmüfettişlik kadrolarına ise İrfan Kaya, Mehmet Özgül, Memet Birdal, Oktay Öztürk ve Yaşar Keleş atandı. (DHA)

Alaturka Online
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