Erdoğan’dan göç açıklaması! İşte görüştüğü liderler…

Birkaç gün önce Türkiye’de 300 bin Afgan’ın bulunduğu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, göç dalgasıyla ilgili olarak yoğun bir diploması yürüttüklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı göç dalgasıyla ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan; Yunanistan, Rusya, Almanya, Irak, İngiltere, Ukrayna ve AB lideriyle yaptığı görüşmelerden de detaylar paylaştı.

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