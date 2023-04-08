Erdoğan’dan İBB’ye tepki: İstanbul’a bir çivi dahi çakamadı

İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılıyor.

Açılışta konuşan Erdoğan, İstanbul için önemli bir ulaşım hattını hizmete soktuklarını belirterek, “Biz İstanbul’a ve İstanbullulara aşığız. Biz bu aziz şehri kalbimizin tüm hücreleriyle seviyoruz. Böylesine Bir muhabbetle bağlı olduğumuz İstanbul’u kimse kusura bakmasın birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Fatih’in emaneti olan bu güzel şehrin gün be gün karanlığa sürüklenmesine seyirci kalamayız. Evimiz, yuvamız, göz bebeğimiz İstanbul’a karşı sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmekten kimse bizi alıkoyamaz” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NE YAZIK Kİ İSTANBUL’A BİR ÇİVİ DAHİ ÇAKAMADI”

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

* “Bu anlayış nerede bir eksik, sıkıntı, acil ihtiyaç varsa müdahale ediyor, gereken neyse yapmaktan çekinmiyoruz. Ulaştırma Bakanlığımız asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için bu metro hattını, maalesef, belediye yapmadığı için bakın üç yılı geçti. Bu büyükşehir belediyesi ne yazık ki İstanbul’a evet bir çivi dahi çakamadı. Tabii buna asıl dersi ben inanıyorum ki 2024 seçimlerinde İstanbul verecek.

* Ama şimdi 14 Mayıs’ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek. Bakın bu hat devralındığında fiziki ilerleme oranı sadece neydi biliyor musunuz, Yüzde 5. Yani kazılmış yüz metrelik tünel ve dörtte biri ancak biten viyadük dışında ortada hiçbir şey yoktu. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ay içinde metro hattını açılışa hazır hale getirdik. Hattımızın test ve devreye alma işlerini de başarıyla tamamladık. Bugün de sizlerin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz.”

KILIÇDAROĞLU’NA SECCADE TEPKİSİ

Konuşmasında Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Erdoğan, “Birileri seccadeye ayaklarıyla basabilir. Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi nereye bakar bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti. DHA