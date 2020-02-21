Erdoğan’dan İdlib açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* İdlib’de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için daveti yaptılar. Bu davet karşısında beklenen cevap vardır diyemem. 4’lü zirve için 5 Mart’ta İstanbul’u teklif ettiler.

* Teklifle ilgili henüz Putin onlara arzu edilen cevabı vermedi. Saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak. Temenni ederim ki bu görüşmeyle de hayırlı bir adım atmış oluruz.

* Şu an itibarıyla İdlib’deki tüm gelişmeleri ele alacağız. İdlib’de yoğun bir ben buna savaş diyebilirim şu anda orada devam ediyor.

“150 CİVARINDA REJİM MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

* Son rakamlar, 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. 12 tank 3 zırhlı araç 14 obüs ve 2 doçkalı pikap bunlar imha edildi. Rejim İdlib halkına zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil.

* Ateşkesi ancak bu şekilde yapabiliriz. Güvenli bölgede yeni adım attık briket barakalar yapalım 25-30 metrekare dedik. Bu çalışmalarımız devam ediyor.

“HAFTER MEŞRU BİRİSİ DEĞİL”

Hafter meşru birisi değil. Hafter, bizim için bir muhatap değil. Hafter orada bir maaşlı lejyoner, meşru birisi değil, illegal, gayrimeşru. Orada meşru olan lider Sarrac’dır. Biz hep Sarrac ile görüştük. Batı Sarrac’ı davet ettiği yere Hafter’i de davet etti. Biz Suriye halkının daveti üzerine oradaysak Libya’da da 500 yıla dayalı kardeşliğimiz var onların daveti üzerine askeri eğitim güvenlik anlaşmamızı yaptık onun üzerine de oraya gittik

ABD’DEN PATRİOT İSTENDİ Mİ?

S-400 konusu gündemdeyken ben o zaman Sayın Trump’a Rusya’dan nasıl S-400 aldıysak sizden de Patriot alalım demiştim. Ama onlar bize olumlu bir cevap vermediler, veremediler.