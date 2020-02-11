Erdoğan’dan İdlib saldırısıyla ilgili açıklama: Belalarını buldular! Bedelini çok ağır ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın satır başları söyle:

*Rabbim şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sevgili habibine komşu eylesin. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimizin her bir ferdine de sabırlar diliyorum.

*Yarınki grup toplantısında Suriye meselesini ve bundan sonra atacağımız adımları; nitekim dün atmış olduğumuz üst düzey toplantıda gerekli karşı cevapları en güçlü düzeyde Suriye tarafına verdik.

*Rejimi ciddi manada orada özellikle de İdlib’de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edeceğiz. Çünkü bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça, bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Ve bu adımları da yarın kamuoyuyla paylaşacağım.

*Nazım Hikmet’i hapiste çürütenler, Sabahattin Ali’yi katledenler tek parti döneminin jakobenleridir. Şiiri, müziği yasaklayan bir ülkeden sanatçıları ötekileştirmeyen yepyeni bir Türkiye’ye kavuştuk.