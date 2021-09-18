Erdoğan’dan ihracatçılara fuar merkezi müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada İstanbul’a bir fuar yapılacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuştu.



Erdoğan, ihracatçıların erişimine açık bir ihracatı geliştirme fonu kurulacağını açıkladı. Erdoğan ayrıca İstanbul’a büyük bir fuar merkezi kazandırılacağını sözlerine ekledi.

Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

“Geçtiğimiz yıl ihracatta salgın şartlarına rağmen çok iyi bir performans yakalamıştık. Bu yıl çok daha iyi bir seviyedeyiz. 12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibariyle 211 milyar dolarla rekor kırdı.

EYLÜL’DE 20 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ

Eylül ayında ihracatın 20 milyar doları bulacağını ümit ediyoruz.

Yakın coğrafyalarda yoğunlaşan ihracat ayımızı çok daha uzak coğrafyalara genişletiyoruz. Bugüne kadar ihracatımızın üçte ikisini menzili 2000 km’ye kadar olan ülkeler oluşturuyordu. Artık 8 bin km menzili hedef alan uzak ülkeler stratejisini hayata geçiriyoruz. Amacımız uzak coğrafyalardaki ülkelerin ithalatlarında ülkemizin payını 4 kat artırmaktadır.

Bu doğrultuda 84,5 trilyon dolar büyüklüğüyle dünya ekonomisinin yüzde 64’ünü oluşturan 17 ülkeye ihracatımızı 81,5 milyar dolara çıkarmak için hazırladığımız eylem planını önümüzdeki günlerde açıklıyoruz.

İHRACAT GELİŞTİRME FONU

Yeni fırsatlar ve yeni atılımlar beraberinde yeni ihtiyaçları da getiriyor. Bugün burada artan ihracatımızın hızına uygun finansmanı sağlayacak yeni bir mekanizma kurmakta olduğumuzun müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Kuracağımız ihracatı geliştirme fonu ile ihracatçılarımıza sağladığımız diğer desteklere ilave olarak sadece sizlerin erişimine açık bir finansman kaynağı oluşturuyoruz. Bu fon sayesinde ihracatçılarımızın finansmana erişiminde teminat sorunu ortadan kalkacaktır. İhracatı geliştirme fonunun şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

İSTANBUL’A FUAR MÜJDESİ

Ayrıca Eximbank’ın sermayesini de artırarak daha işlevsel ve güçlü hale getiriyoruz.

Yönetiminde TİM’in de yer alacağı İstanbul’da bir fuar merkezini en kısa zamanda ülkemize kazandıracağız. Asya, Avrupa ve Afrika’nın buluşma merkezi İstanbul’u fuar merkezi haline getirerek küresel ticaretin kalbi konumuna çıkarabilmek bizim için bir kararlılıktır.”

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