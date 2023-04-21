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20 Nisan 2023
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Erdoğan’dan ilçe binasına yapılan saldırıya ilişkin ilk açıklama

Alaturka Online
Alaturka Online

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namaz sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

KARADENİZ DOĞALGAZI

*Dün akşam söylenmesi gereken ne varsa söyledik. Öncelikle 1 ay, ardından da 1 yıl olmak üzere ücretsiz şekilde Karadeniz doğalgazını milletimizle buluşturacağız.

*İnşallah tüm rezervimizi rabbim bereketli kılsın. Süreç içerisinde ülke genelinde bakanlığımız artık doğalgazımızın girmediği il ve ilçe bırakmayacak. Şu an itibariyle sismik araştırmalar bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor.

SEÇİM MESAJI

*Bayram sonrası açılışlardan çok mitinglere ağırlık vereceğiz. Yarın Nurdağı’ndayım, oradan Gaziantep’e geçeceğim.

*Hatay’a da geçme durumum olacak. İstanbul ilçeleriyle, Ankara ilçeleriyle çalışmalara devam ettirirken şehir mitinglerimize de Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Samsun bu şekilde devam ettireceğiz.

AKP ÇUKUROVA İLÇE BAŞKANLIĞINA SALDIRI

*Şu anda ben tabi bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde değerlendirmeye girecek değilim. Rant beklentisi içinde de değilim. Terörist teröristliğini eşkıya eşkıyalığını her zaman yapacaktır.

*Terör bölgelerinde AK Parti olarak çok yaşadık, şehitler de verdik. Bunlardan bihaber olan bazı parti başkanları kendilerine İstanbul’da saldırı olunca bunu ranta dönüştürme içine girdiler.

*Biz tüm tedbirlerimizle siyasette bu işlere yabancı değiliz, ilk defa olan şeyler de değil. İçişleri, Emniyet bu eşkıyayı anında yakaladılar. Gereken şeyler de yargıda yapılıyor.

 

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