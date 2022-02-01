Erdoğan’dan İmamoğlu’na ‘balıkçı’ tepkisi! “Orada kafayı buluyor!”

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’da partisinin “Gençlik Buluşması” programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu balıkçıda çekildiği fotoğrafı üzerinden eleştirerek “Bizim bu görevlere getirdiğimiz arkadaşlar balıkçıya gidip kafayı bulmaz” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da yoğun kar yağışının etkili olduğu geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi ile balıkçıya gittiği için birçok kesim tarafından eleştirilmişti. Randevusu daha önce verilmiş buluşma AKP’li birçok isim tarafından eleştirilirken İmamoğlu, kar yağışı etkisi altındaki İstanbul’un sorumluluğu İBB’ye ait tüm yollarında yürütülen çalışmaların eksiksiz yapıldığını söyledi.

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