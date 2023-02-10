Erdoğan’dan itiraf gibi açıklama: Müdahaleleri arzu ettiğimiz hıza ulaştıramadığımız bir gerçektir

Deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da kurulan çadırkenti ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, deprem bölgelerinde yaşanan yağma olaylarına dikkati çekti:

– Maalesef bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar, marketleri soyuyorlar. OHAL ile devlet bu konudaki yetkileri eline almış, bundan sonraki süreçte bu suiistimalleri yapanlar yakalandığında gerekli olan yapılacaktır. Bu süreçte bazı eksiklikler de yaşanmıştır ama devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşların imdadına koşmuştur.

– Ülkemizdeki tüm arama-kurtarma ekipleriyle, dünyanın dört bir yanından gelen ekiplerle çalışmalar sürüyor. 94 ayrı ülkeden gelen yardım teklifleriyle ekipler ülkemize geliyor. Müdahaleleri arzu ettiğimiz hıza ulaştıramadığımız bir gerçektir.

– Bir yıl içinde yıkılan binaları yeniden elimizdeki projelerle inşa edecek ve sahiplerine teslim edeceğiz. 10’ar bin lira vatandaşlarımıza vereceğiz. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın da kira bedelini ödeyerek konutlarda yaşamalarını sağlayacağız.

– İster Adıyaman’da ister farklı illerde bir yıl itibariyle benim vatandaşlarım kalabilecek. Bu arada da biz konutları inşa etmiş olacağız. Deprem bölgesinin her yerinde arı gibi çalışan ekiplerimizin gayretine sahibiz.