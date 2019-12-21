Erdoğan’dan Kanal İstanbul açıklaması: En kısa sürede başlıyoruz

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

İhracatımızı 500 milyar dolara çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız.

*Küresel rekabette öne çıkan ürünler ortaya koymalıyız. Bir defa devletin en olduğundan bihaber olan bir zat. Sen gelemeyeceksin o ayrı bir konu da.

*Devlette devamlılık esastır. Müteahhit anlaşmasını sözleşmesini yapmış. Uluslararası konumu olan müteahhitlere bir şey hatırlatmak istiyorum.

KANAL İSTANBUL TEPKİSİ

*İçeride dışarıda özellikle de şuanda içeride ana muhalefetin başındaki zat biz Kanal İstanbul diyoruz o da çıkıp yapamayacaksınız diyor. Sen ne yaparsan yap biz onu yapacağız. Bir taraftan da müteahhitleri tehdit ediyor.

*Bir defa devletin en olduğundan bihaber olduğu bir zat. Ne demek yahu. Sen gelemeyeceksin o ayrı bir konu da devletlerde devamlılık esastır.

*Bakınız bu ülkede nasıl bir siyasetçi var bunu bilin, bu bir de ana muhalefetin başında. İnşallah biz önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyor, çalışmalara başlıyoruz.

*Çevreci özelliği var, Kanal İstanbul’un özellikle Türkiye’ye kazandıracağı haklar var. Hatırlayın bir İndependent olayını o tanker 7 ayı aşkın bir zaman yandı. Hiçbir şey yapamadık. O çok büyük bir tehlikeydi.

*Aynı şekilde boğazda kaç kez yalılara kuruyük gemileri çarpmıştır. Bu çevreye tehdittir. Kanal İstanbul ile bu tehditler yok seviyesine geleceği gibi bir de ülkemize ciddi manada bir getirisi olacaktır.

*Bir de Karadeniz’den Marmara’ya iniş, bir de çevre güzelliğine de Kanal İstanbul sahip çıkacaktır.

*Ekonomik güven endeksi kasım ayında yüzde 1,7 oranında artarak 91,3 oldu. Bu alanda son iki aylık yüzde 6,2’yi aştı.

*3. çeyrekteki yüzde 0,9 pozitif büyüme ile ülkemiz yeniden büyüme dönemine girdi.

*Kasım ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 10,2 oranında artış kaydetti.