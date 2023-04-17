Erdoğan’dan kentsel dönüşüm açıklaması

İstanbul’da düzenlenen programda konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Yeni Fikirtepe Projesi 20 milyarlık yatırımla içerisinde 60 bin vatandaşımızın yaşayacağı 12 bin 418 konut yapıyoruz.

*İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 830 bin metrekare alanı ve 2,5 milyon metrekare inşaat sahasıyla ülkemizin en önemli projelerinden biridir.

*Ortalama olarak projenin üçte biri tamamlandı. Projenin ilk etabında inşa ettiğimiz 1648 konutun anahtarlarını teslim ediyoruz.

“YENİ BİR MÜJDE”

*Bayramın ilk günü, kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi inşallah milletimizle paylaşacağız.

*Acilen dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon riskli konut var. Bunun için İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’nda 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz.

*Kentsel dönüşüm çalışmalarında en küçük bir ihmale veya açgözlülüğe meydan vermemeliyiz.