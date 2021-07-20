Erdoğan’dan Kıbrıs mesajı: Maraş’ta yeni bir dönem başlıyor

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni bir dönemin kapıları açılacak” dedi.

– Kıbrıs Türk halkının barış ve özgürlüğe kavuşmasını sağlayan harekatın 47. yılında aranızda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çifte bayram yaşamanın mutluluğu içindeyiz.

– 20 Temmuz zulme son verilen, Ada’ya barışın geldiği kurtuluş günüdür. Hiç tereddüt etmeden bu mücadelede canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Türkiye ve KKTC, Ada’da adil bir çözüme kavuşulması için bugüne kadar her türlü çabayı vermiştir.

SAMİMİYETSİZ VE ŞIMARIK

– 2004 yılında masadan kalkan Rum tarafı çözüm yolunu tıkamayı sürdürüyor. Rum tarafı gerçeklerden kopuk, samimiyetsiz ve şımarık yaklaşımını sürdürmekte ısrarcıdır. Geçmişte hangi niyetleri taşıyorlarsa bugün de meseleye aynı zaviyeden yaklaşıyorlar.

SİZ SÖZÜNÜZÜ TUTTUNUZ MU?

– Buradan AB’ye sesleniyorum, ne oldu? Siz sözünüzü tuttunuz mu? Bunlarda hep yalan, hep yalan. Bunlarda demokratlık yok. AB, mali ve idari noktada Kuzey Kıbrıs’a desteklerini verecekti. Verdiler mi? Vermediler. Geçen gün beni arıyorlar. “Duydum ki ayın 20’sinde KKTC’de konuşma yapacakmışsınız. Herhalde orada rahatsızlık verici bir konuşma olmaz…” Bunun iznini sizden alacak değiliz.

KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK

– Ne kadar Türk düşmanı varsa Miçotakis’le -belki Amerika’da video konferansta bilemiyorum-, bize cevap teşkil edecek konuşmayı yapacaklar. Biz haklıyız. Haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız. Bunlarda demokratlık yok. Bu nobran tavrın artık hiç bir hükmü kalmamıştır. Bizden kimse bu noktadan sonra geriye dönüş beklemesin.

– Harcayacak bir 50 yılımız daha yoktur. Kıbrıs’ta iki halk ve devletin olduğu görülmeden ilerleme sağlanamaz. Maraş’ta herkesin yararına bir dönem başlayacak. Açılımın yüzde 3’lük bölümde başlaması Kıbrıs Türk halkının ne kadar hassas olduğunun göstergesidir. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok.

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