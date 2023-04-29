Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Atatürk Havalimanı yanıtı: Bunun adı mandacılıktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda devam eden Teknofest’e katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva, festival alanına Togg ile geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

*Değerli kardeşim İlham bey, işin başından itibaren malum Pazarcık merkezli depremde bizleri hiç yalnız bırakmadı.

*İlk andan itibaren arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş’ta bizimle oldu. O da yetmedi daha sonra İlham kardeşim, Kahramanmaraş’a 1000 kalıcı konut sözü verdi.

*Bununla birlikte gerek orada okulu ile camisi ile yurdu ile ve birçok konseptin içinde yer alan binalarla beraber adeta bir Azerbaycan orada şehri inşa etme kararı verdik. Şimdi bugün bu vesileyle bunun da temelini atacağız.

*Bu yılki teknoloji bayramımızı önce İstanbul’da, ardından da inşallah Ankara’da yapıyoruz.

*Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Maşallah bu yıl da TEKNOFEST bir başka güzel. Tüm genç yüreklere selamlarımı gönderiyorum. Genç kardeşlerimin tamamını buradan sevgiyle selamlıyorum.

*Aliyev’e katılımlarından dolayı bilhassa teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Libya Başbakanı’na da teşekkür ediyorum. TEKNOFEST hamdolsun kendi alanında bir markaya dönüştü.

*Geçen sene Bakü’de TEKNOFEST sevincini yaşadık. Milli teknoloji hamlemizin somut örneklerinin sergilendiği TEKNOFEST’in hayırlı olmasını diliyorum.

*Tüm paydaş kurumlara teşekkür ediyorum. Maşallah başvuran takım sayısı her sene katlanarak artıyor. 2018 yılında 4 bin 33 başvuruyla başlamıştık. Toplam 4 milyon lira ödülle başlayan süreç 44 milyon lirayı buldu.

KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

*Son günlerde skandal açıklamalarla karınlarında büyüttükleri kini ve nefreti ortaya koyuyor. Biri çıkıyor Türkiye’nin savunma projelerine dokunmaktan bahsediyor, biri İHA ve SİHA’lar maketten diyor, bir başkası TCG Anadolu’nun iki bombalık ömrü var diyor, biri çıkıyor projelerimizin sembol yerini Amerikan şirketlerine peşkeş çekmekten bahsediyor.

*Ne yapsalar boş. Şimdi 9’lu bir koalisyon masası var, ne yapsanız boş. 3 ay, 6 ay, 9 ay, 1 sene hükümetler oldu bu ülkede.

*Başkanlık sisteminin bu ülkeye sağladığı bu kazanç. Şu havalimanımızı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt etti.

*Senin o görüştüğün kişiler benimle görüştü. Buyurun dedim, o gün bugündür bir daha görmedik. Türkiye’de yatırım yapmak yürek ister yürek.

*Çünkü Türkiye’de güvenilir iktidarın olduğunu görmeyi gerektirir. 16 milyon insanın yaşadığı metropolün tam göbeğinde böyle bir yer düşünmek bile başlı başına bir felakettir.

*Dersine iyi çalışmamış. Burada teknoloji çalışmaları düşünüyorsa hamdolsun. Bunun adı mandacılıktır.

*16 milyon insanın yaşadığı metropolün tam göbeğinde böyle bir yer düşünmek bile başlı başına bir felakettir. Dersine iyi çalışmamış. Burada teknoloji çalışmaları düşünüyorsa hamdolsun.

*Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hürmetine CHP’ye ve CHP’ye oy vermek isteyenlere Allah’tan sabır diliyorum.

*En büyük sabrı da bir seçim dönemi çeşitli mecralardan sürekli kendisine maruz kalacakları için siz gençlerimize diliyorum. Gençler, 14 Mayıs’ta tüm bu utanç sahnelerine son vermeye hazır mısınız?

“HAYATLARI YALAN”

*Biz müjde açıkladıkça birileri bozuluyor, kızıyor. Şimdi de çıkmış Giresun’daki kardeşlerime fındığın fiyatını 4 dolar artıracağım diyor. İnandınız mı? Hayatın yalan ya. Siz neyi söz verdiniz de yerine getirdiniz.

*İstanbul’da su fiyatlarını indireceklerdi, ne oldu? Otobüs fiyatlarını indireceklerdi. Ankara öyle. İzmir öyle. Hayatları yalan.

*Yolumuza yeni müjdeler ve yeni başarılarla devam edeceğiz. Bundan iki sene önce küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak Milli Uzay Programı’na açıklamıştık.

TÜRKİYE’NİN İLK UZAY YOLCUSU AÇIKLANDI

*Mayıs ayında başlattığımız süreçte 1 asil 1 yedek, 2 uzay yolcumuzu belirledik. Öncelikle uzay yolcusu olmak üzere başvuranlara teşekkür ediyorum.

*Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız ISS’te 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 deney gerçekleştirecek.

*Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023’ün son çeyreği. Vakit geldi. Bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak uzay yolcularımızı tanıma vakti geldi.

*Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek Alper Gezer Avcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri’nde önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotudur. Yedek seçilen Cihangir Atasever kardeşimiz de ROKETSAN’da bir sistem mühendisidir.