Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çok sert ‘tehdit’ açıklaması! ‘Sen kimsin ya.. Nasıl yaparsın?’





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara seslendiği açıklamasıyla ilgili, "Bu açıklama, CHP zihniyetinin, vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Sen nasıl olur da bu ülke memurlarını tehdit edersin” diye konuştu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ziyareti ile ilgisi ise "Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tartışıyorsun. Eğer bağımsız olmamış olsaydı sana bu randevuyu vermeyebilirdi" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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