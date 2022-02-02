Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Sizin hayatınızda mum vardı mum! Gaz lambası vardı gaz lambası!

Yazan:
Alaturka Online
-

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın (TÜGİK) Genel Kurulu’na katıldı!

BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN

👇

https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

#shorts #Erdoğan #Kılıçdaroğlu

CEVAPLA

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin