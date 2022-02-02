Alaturka OnlineSon Dakika HaberlerGündem Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Sizin hayatınızda mum vardı mum! Gaz lambası vardı gaz lambası! Yazan: Alaturka Online - 2 February 2022 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın (TÜGİK) Genel Kurulu’na katıldı! BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #shorts #Erdoğan #Kılıçdaroğlu