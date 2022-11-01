Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na uyuşturucu yanıtı

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu açıklamalarına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Haramı, helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkiye’deki uyuşturucu tehlikesine dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

Ankara’da Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yanıt verdi.

“AYNAYA BAK, KENDİNDE ARA”

Erdoğan, şunları söyledi:

* “Hükümetimizin cari açığını uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var, onu yarın söyleyeceğim.

* Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz, haram size kalsın ey siyasiler, bunu da böyle bilin.

* Haramı, helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara.

“BU NE İNSAFSIZLIKTIR, BU NE VİCDANSIZLIKTIR”

* Uyuşturucuyla bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür bir iftirada bulunamazsınız.

* Böyle bir teşkilata nasıl olur da ‘Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak suretiyle kapatıyor’ dersiniz, bu ne insafsızlıktır, bu ne vicdansızlıktır.

* Terörün hedefleri açısından Kızılay’da bomba patlatmakla yalanı bir silah olarak kullanmak arasında hiçbir fark yoktur.

* Güvenlik güçlerimizi, seçilmiş Cumhurbaşkanı’nı, İçişleri Bakanı’nı ilzam ederek kendine siyasi alan açtıklarını sananlar uyuşturucu baronlarına hizmet ediyor.”

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Türkiye’deki uyuşturucu tehlikesinin boyutlarına değinmişti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında “Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın ‘okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız’ palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu” ifadelerini kullanmıştı.

“GENCECİK ÇOCUKLARIMIZ UYUŞTURUCUNUN AĞINA DÜŞÜYOR”

Paylaştığı videoda ailelerin büyük tehdit altına olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Evlerin içinde bir yürek yangını var. Gencecik çocuklarımız evlatlarımız uyuşturucunun ağına düşüyor. Ailelerimiz çaresiz, bir yanda evlatları, bir yanda hayatın türlü zorlukları. Peki bu evlatlarımızın zehirlenmesinin ana kaynağı nedir? Bu acılı, sıkıntılı aileler sokaklarına uyuşturucu girmesin diye mücadele ediyorlar. Ama mevzu sokakta değil. Sokak mücadelesiyle bu sorun çözülemiyor” demişti.

“HER TÜRLÜ KARA PARANIN ÜLKEYE GİRMESİNE GÖZ YUMDULAR”

“Mevzu çok daha büyük ve derin bir yerde” diyerek sebebini detaylı olarak açıklayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Her şey bu iktidarın ekonomiyi bitirmesiyle başladı. O kadar müsrifçe harcadılar ki, Beyt-ül mal’e el uzatacak hale geldiler. Hazineyi boşalttılar, ekonomiyi çökerttiler. Tüm kaynaklar tükenince de iktidarda kalmak için çok kirli bir oyuna girdiler. Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. ‘Getir, nereden getirirsen getir. Kaynağını sormayacağım’ dediler. Bu kirli parayı, yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar. Uyuşturucu baronlarının parasına göz yumarsan, onları Türkiye’ye davet edersen, her türlü imkanı sağlarsan doğal olarak sahipleri de o parayla birlikte Türkiye’ye gelir.

“İSTANBUL’U, DÜNYA SUÇ ÖRGÜTLERİNİN ÇATIŞMA ALANINA DÖNDÜRDÜLER”

* Sonuç, dünyanın her köşesinden, ne kadar uyuşturucu baronu, uyuşturucu çetesi varsa paralarıyla birlikte İstanbul’a geldiler ve yerleştiler. Sonra kafelerde, AVM’lerde birbirleriyle çatışmaya başladılar. İstanbul’u, dünya suç örgütlerinin, uluslararası mafyanın, uyuşturucu baronlarının çatışma alanına döndürdüler. Bu yüzden çocuklarımız, özellikle çaresiz ve arayış içerisindeki çocuklarımız bu tepeden aşağıya yayılan pisliğin hedefi oldu. Sonuç, kaynağı belirsiz kara para böylece sokaklara uyuşturucu olarak indi.”

“UYUŞTURUCUNUN HER TÜRÜYLE SAVAŞMAMIZ LAZIM”

Bugün Türkiye’nin sokaklarında her gelir grubuna göre uyuşturucu satıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, metamfetamine dikkat çekmişti. Kılıçdaroğlu, “Metamfetamin, sokaklarda çok hızlı yayılıyor. Sıvı olarak Türkiye’ye getiriliyor, Türkiye’deki laboratuvarlarda özellikle İstanbul’daki laboratuvarlarda kristale çevriliyor. Dünyada uyuşturucu ile mücadele eden tüm kurumların ortaklaştığı bir nokta var. Metamfetamin dünyanın kabusu olacak. Çünkü, bağımlılık yapma potansiyeli çok yüksek olan sentetik bir uyuşturucu. Kimyasallar karıştırılarak küçük laboratuvarlarda üretiliyor. Çok ucuz olduğu için çok hızlı yayılıyor. Uyuşturucunun her türüyle, özellikle de met ile savaşmamız lazım. Bu ailelerimizi, gençlerimizi, sokaklarımızı savunmak için vereceğimiz çok önemli bir savaş” diye konuşmuştu.

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