Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yurt dışı gezisi yansısı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine çıkan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Erdoğan, “Temiz para arıyormuş. Sen nerelere gittiğinin farkında mısın? Gazi Mustafa Kemal bu ülkeyi emperyalist kenelerden kurtardı. Ben IMF’den kurtardım. Sen ne yapıyorsun?” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te metro açılışında konuştu. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Geçmişte kimi zaman köken kimi zaman mezhep kimi zaman ideolojik etiketler üzerinden kirli bir senaryo denendi.

*Bu oyunlar bilhassa seçim dönemlerinde daha bir pervasızca sergileniyor. Türkiye yüzyılının seçimi 2023’e yaklaşırken bunun yeni işaretleri belirmeye başladı.

“KITA KITA GEZİYOR”

*İşte görüyorsunuz, birileri kıta kıta geziyor. Amerika olmadı, İngiltere. İngiltere olmadı Almanya.

*Sanırsınız ülkenin ve milletin hayrına bir iş yapacak. Dönüşte bakıyoruz yediği hamburgerden başka anlatacak hiçbir şey yok. Ama hesabını veremediği pek çok karanlık nokta var.

“SEN NERELERE GİTTİĞİNİN FARKINDA MISIN?”

*Temiz para arıyormuş, gittiği yer geçmişte bizim ülkemiz de dahil tüm dünyanın iliğini sömürenlerin kapısı. Ne alacakmış oradan para.

*Sen nerelere gittiğinin farkında mısın? Gazi Mustafa Kemal bu ülkeyi emperyalist kenelerden kurtardı. Ben IMF’den kurtardım. Sen ne yapıyorsun?

* Siyaset adı altında yaptığı her iş, Türkiye’yi uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor.

“BUNLAR PROJE ÜRÜNÜ HAMLELER”

*Kim tüm siyasetini sınır tanımayan bir yalan ve iftira dalgası üzerine kurar? Bunlar proje ürünü hamleler, bunları yapanlar siyasetçi değil proje elemanıdır.