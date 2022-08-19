Erdoğan’dan kira ve konut fiyatları açıklaması: Önümüzdeki ay yeni hamleyi paylaşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzdeki ay hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni hamleyi paylaşacağız” dedi. Ayrıca, Erdoğan konuşmasında CHP’li büyükşehir belediyelerini de hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı’ndaki ’60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni’ne katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Dünyanın dört gözle beklediği Ukrayna tahılının İstanbul Boğazı üzerinden taşınması törenine şahitlik ettiklerine vurgu yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

* “Yine geçtiğimiz ay Eyüpsultan Belediyemizin toplu açılış törenini yaptık. İstanbul’da yenilenen Arkeoloji Müzelerimizi hizmete açtık. Ülkemizin yakın tarihindeki en büyük ihanet olan 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü vesilesiyle şehit ve gazilerimizi Saraçhane’de andık.

* İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümünün coşkusunu da millet bahçesi olarak düzenlemeye başladığımız Atatürk Havalimanı alanında hep beraber yaşamıştık.”

KİRA VE KONUT FİYATLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İki gün önce, 18 bin kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü olduğuna dikkati çeken Erdoğan, depremin üzerinden 23 yıl geçtiğini ancak acısının yüreklerde hâlen ilk günkü gibi taze olduğunu ifade etti.

“Rabb’imden bizleri her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylemesini diliyorum” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

* “Kardeşlerim, o felaketin olduğu dönemde bu ülkenin iktidarında kim vardı? Şu anda tabii rahmetli olmuş Ecevit vardı değil mi? Peki o deprem afetinde acaba iktidar ne yaptı? Tamamen bittiler, tükendiler. Fakat biz iktidara geldik, bütün bu yıkılan yerleri ayağa kaldırdık.

* Bingöl depremini hatırlayın, Van depremini hatırlayın, Simav’ı hatırlayın, Kütahya’yı hatırlayın. Bütün bu depremlerde, Gölcük depremini hatırlayın, Sakarya’yı hatırlayın, Kocaeli’nin genelini hatırlayın, hepsinde anında, Malatya’da, Elazığ’da bütün bu şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Çünkü biz söz verdik mi yaparız ve yaptık.”

Ayrıca, Erdoğan “Önümüzdeki ay hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni hamleyi paylaşacağız” dedi.

“BUGÜNE KADAR 3 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Bu evlerde oturan 12 milyon vatandaşımız artık güvenli binalarıyla, sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalarına kavuştular” dedi. Erdoğan, şöyle konuştu:

* “TOKİ kanalıyla inşa ettiğimiz 1 milyon 170 bin konut sayesinde 5 milyon vatandaşımızın güvenli evlerde huzurla oturmasını sağladık. Netice itibarıyla tüm bu çalışmalarla ülkemizdeki yapıların yüzde 60’ını yani 50 milyon vatandaşımızı afetlere karşı koruma altına aldık.

* İnşallah hedefimiz, yeni başlatacağımız hamlelerle önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını bu güvenli şemsiye altına almaktır. Depremin, sel baskınlarının, heyelanların bu ülkenin gerçeği olduğunu asla unutmadan, insan aklının ve teknolojinin el verdiği her tedbiri alarak, Rabb’imize teslim olacağız.”

CHP’Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİ HEDEF ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında muhalefeti eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

* “Ana muhalefet, ya Antalya’da yangın oldu, Muğla’da yangın oldu. Büyükşehir belediyesi onlarda. Ne yaptınız? Oralarda herhangi bir şey yaptılar mı? Yine biz yaptık, biz. İzmir depremini hatırlayın. İzmir Büyükşehir Belediyesi kimde? CHP’de. Ne yaptılar? Hiçbir şey. Orada bütün o deprem konutlarını ayağa kaldıran kim oldu? Yine biz olduk. Niye? Yani büyükşehir belediyesi CHP’de diye biz bakıp seyredemezdik.

* Muğla’da büyükşehir belediyesi CHP’de diye biz seyredemezdik. Antalya Büyükşehir Belediyesi CHP’de diye biz seyredemezdik. Öyleyse elleri, kolları sıvadık ve devlet olarak buralara yardım elimizi uzattık.

* Kardeşlerim, bu işler lafla olmaz, yalanla olmaz, çarpıtmayla olmaz. Eğer böyle yaparsanız bir felaket gelir, hepsini de siler süpürür. Bunun için biz milletimize ne söz vermişsek onu harfiyen yerine getiriyoruz. Yapılamayacak hiçbir sözün yükünün altına da girmiyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte yaşadıkları acıları ve önlerindeki potansiyel tehditlerin büyüklüğünü göz önüne alıp, İstanbul’u kentsel dönüşüm projelerinin merkezi ilan ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

* “Bugüne kadar İstanbul’da 300 bin konutu dönüştürerek gerçekten zor bir işi gerçekleştirdik. Tarihi bir başarıya imza attık. Halihazırda sahada 140 bin konut ve iş yerinin dönüşümü devam ediyor. Fikirtepe gibi eskiden beri süregelen sorunlar sebebiyle adeta kangrene dönüşmüş bir yerde bile 15 bin konutun dönüşümünü sağlıyoruz.

* Güngören, Tozkoparan, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa gibi yerlerde çalışmalar hızla sürüyor. Çamlıca Camimizin eteklerindeki Kirazlıtepe’de 5 bin konutluk bir dönüşüm gerçekleşiyor. Kartal’da, Şerifali’de, Beyoğlu’nda, Kağıthane’de, Okmeydanı’nda, Eyüpsultan’da, Beykoz’da, Silivri’de, Çatalca’da, Fatih’te, Pendik’te velhasıl İstanbul’un 39 ilçesinin tamamında dönüşüm projelerini tamamlamak için on binlerce işçimiz, mühendisimiz arı gibi çalışıyor.”

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