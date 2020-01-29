Erdoğan’dan Kudüs tepkisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

*Açıklanan plan barışa ve çözüme hizmet etmiyor. Filistinlilerin hakları yok sayılıyor. Bu plan; yeni oldu bittiler oluşturma gayretidir, İsrail’in işgalini meşrulaştırma planıdır.

*Astana süreci diye bir şey kalmadı. Rusya Astana ve Soçi’ye sadık değil

(ABD ile F-35 krizi) *Ya parayı ya uçakları verecekler. Vermezlerse başka yerden alırız, kendimiz yaparız.

(Kılıçdaroğlu’nun deprem vergisi eleştirisi) *Bu adamın doğru söylediği bir şey yok. Yalanlar zincirine yeni bir yalan ilave ediyor. Para hangi amaç için toplanmışsa o gaye için harcandı.