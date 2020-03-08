Erdoğan’dan Kuzey Marmara Otoyolu’nda test sürüşü!

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Alaturka Online
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni’ne katıldı.

Burada halka hitap eden Erdoğan açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, test sürüşüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Cumhurbaşkanımız RTErdogan, bugün hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi’nde ilk sürüşü yaparken Rizespor – Alanyaspor maçının son anlarını takip etmeyi de ihmal etmedi” ifadesini kullandı. (İHA)

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