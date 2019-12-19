Erdoğan’dan Malezya’da finansal değerlendirmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Konferans Merkezi’ndeki “Kuala Lumpur Zirvesi”nde, “Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar” temalı yuvarlak masa toplantısının ”Milli Egemenliğin Kazanılmasında Kalkınmanın Rolü” başlıklı oturumuna iştirak etti.

Katılımcılara hitap eden Erdoğan, açılış programında kendisinin ve diğer katılımcıların İslam dünyasının temel sıkıntılarına değindiğini, genel olarak hemen her konuda benzer tespitleri yaptıklarını, fikirlerin büyük oranda örtüştüğünü gördüklerini söyledi.

Erdoğan, sorunları konuşmanın önemli olduğunu ancak asıl meselenin bunlara çözüm bulmak olduğunu vurgulayarak, “Birlikte ne yapabiliriz sorusuna odaklanmamız gerektiğine inanıyorum.

Malumunuz, bir süredir ikili ticaretimizi döviz baskısından kurtarmamız gerektiğini hep ifade ediyoruz. Yabancı paralarla ticaret yerine milli paralarımızla ticaretin önemine dikkati çekiyoruz. Kendi ödeme sistemlerimizin olmayışı finans piyasalarımızı şoklara ve manipülasyonlara karşı kırılgan hale getiriyor.” diye konuştu.

Bunu engellemek amacıyla Rusya, Çin, Brezilya gibi ülkelerle alternatif ödeme sistemleri geliştirmeye çalıştıklarını belirten Erdoğan, “Ticaret savaşlarının konuşulduğu bir dönemde milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Şimdiye kadar oldukça başarılı sonuçlar aldığımız bu konuda sizlerle beraber çalışmaya hazırız.” ifadesini kullandı.

‘KATILIM BANKACILIĞINI TEŞVİK ETTİK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslami finans meselesini de öncelikle gündeme almaları gerektiğini dile getirdi. Faiz yerine üretimi ve ticareti merkeze alan alternatif finans kaynaklarında Malezya’nın dünyada öncü bir konumu olduğunu aktaran Erdoğan, “Biz de bu alanda son yıllarda gerçekten önemli mesafeler aldık. Gerek kamu gerekse özel bankalarımız onlar aracılığıyla ‘sukuk’ gibi faizsiz modelleri yaygınlaştırdık. Özel sektörün yanı sıra kamu bankalarımızın da katılım bankacılığına girmesini teşvik ettik.” dedi.

Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatının tarihinde ilk defa üst düzey kamu ve özel sektör yatırım konferansına ev sahipliği yaptığını anımsatan Erdoğan, “Faizsiz finans alanında ülkelerimiz arasında çok ciddi bir potansiyel olduğuna inanıyorum. Bunları somutlaştırmak adına finans uzmanlarımızdan müteşekkil bir çalışma grubu kurabiliriz. Böylece kapsamlı, detaylı bir yol haritasının ortaya çıkmasını sağlayabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, teknoloji ve inovasyonun üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir diğer önemli alan olduğunu, teknolojiye yapılan her yatırımın güçlü, katma değeri yüksek ve rekabetçi bir büyüme olarak geri döndüğünün aşikar olduğunu söyledi. (AA)