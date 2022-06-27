Erdoğan’dan Meclis’e maaş zammı çağrısı

Tartışmalara neden olan Cumhurbaşkanı maaşı zammıyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, “Ek bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı maaşı zammı eleştirilerine değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden fırtına kopartarak ülkenin ve milletin menfaatine olan ek bütçeyi karalamak isteyenlere bir çift söz söylemek istiyorum. Özellikle Bay Kemal, yandaşı ve taifesine.

*Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı maaşı aynı zamanda emekli milletvekilleri, eski cumhurbaşkanları, merhum cumhurbaşkanları hak sahiplerine yapılan ödemelerin göstergesidir.

*Sayın Kılıçdaroğlu’nun aldığı iki maaştan biri olan emekli milletvekili maaşı Cumhurbaşkanlığı ödeneğine endekslidir. Maaşımızla ilgili tasarrufta bulunmamız mümkün olmuyordur.

“KANUN METNİNDEN ÇIKARILMASINI TALEP EDİYORUM”

*Muhalefet işi öylesine zıvanasından çıkardı ki, bu mihneti daha fazla taşımamız mümkün değil. Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum.

*Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bu sebeple hiç kimsenin mağdur olmaması sebebiyle milletvekilli maaşlarının başka formüle göre düzenlenmesi yerinde olacaktır.

*Sayın Kılıçdaroğlu’nun aldığı iki maaş Cumhurbaşkanının önünde olacağı için tekrar gündeme getirip de kamuoyunu bu konuda meşgul etmesin.

NE OLMUŞTU?

TBMM’ye sunulan ek bütçe yasa teklifiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın maaşına yüzde 40.4 zam yapılacak. Aynı zam oranı emekli cumhurbaşkanı, emekli başbakan ve emekli milletvekillerine de yansıtılacak.