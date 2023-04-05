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5 Nisan 2023
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Erdoğan’dan Mehmet Şimşek açıklaması

Alaturka Online
Alaturka Online

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum” diyen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan “Ekonomi politikalarımızı daha da güçlendirmek için ciddi hazırlıklar yürütüyoruz. Mehmet Şimşek’in koordinasyonundaki ekip bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor” ifadesini kullandı.

“AKTİF SİYASETE GİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Geçtiğimiz ay Erdoğan, AKP iktidarları döneminde Maliye Bakanlığı ve ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek ile buluşmuştu.

AKP Genel Merkezi’ndeki görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Mehmet Şimşek, “Sn Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde Ak Parti Genel Merkezi’nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum.” demişti.

HESABINDAN KILIÇDAROĞLU’NUN PAYLAŞIMI BEĞENİLMİŞTİ

Önceki gün Şimşek, sosyal medya hesabından Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyası paylaşımını beğenmişti. Şimşek’in daha sonra beğenisini geri aldığı görülmüştü. Şimşek, 8 yaşındaki oğlunun sosyal medyada yanlışlıkla beğen butonuna bastığını ve durumu fark edince geri aldığını ifade etmişti.

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