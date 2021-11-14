AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekenin Meclis’e gönderildiğini söyledi. Erdoğan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Meclis kürsüsünde söylediği "Yavşak" ifadesine de çok sert tepki gösterdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #receptayyiperdoğa #meralakşener #yavşak #cumhurbaşkanı #akşener #erdoğan #iyiparti #akparti #akp #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Erdoğan’dan Meral Akşener’e çok sert ‘yavşak’ tepkisi! “Ahlak yoksunu!”